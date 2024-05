Det går fram av en pressemelding fra Bluegreen mandag.

Selskapet har stått for byggingen av gigantkonstruksjonen og det er Salmar som skal drifte den.

Marine Donut har ligget ved Sekken utenfor Molde siden høsten 2023, og IntraFish fulge ferden til den spektakulære smultringen, og besøkte også konstruksjonen rett før sjøsetting i juni i fjor sammen med tidligere fiskeriminister Per Sandberg.

Sandberg var den som «sikret» smultringen liv da han var statsråd.

Marine Donut Et flytende gjennomstrømmingsanlegg bygget i hardplast (HDPE) av Bluegreen utenfor Porsgrunn

Tankvolum på 22.000 kubikkmeter

Høyde 17,5 meter (utvendig) og diameter på 55 meter pluss fortøyninger

Skal driftes av Salmar, i Romsdalen

Byggestart april 2022, ferdigstilt sommeren 2023

Har en MTB på 1.100 tonn (1,41 utviklingstillatelse)

I mai 2024 kom den første fisken på plass i konstruksjonen

Anlegget er godkjent for 1.100 MTB, altså 1.100 tonn biomasse, som tilsvarer 200.000 matfisk eller 1 million postsmolt.

– Anlegget er det første av sitt slag, proppfullt av moderne teknologi. Det var derfor nødvendig med en grundig igangkjøringsperiode for å sikre at alt fungerer optimalt, før laksen fikk flytte inn, skriver Bluegreen i pressemeldingen mandag,

Hele ledertrioen til Bluegreen var til stede for å overvære innsettet av den første fisken fredag ettermiddag.

– Det har vært en lang reise, med oppturer og nedturer gjennom mange år, uttaler administrerende direktør i Bluegreen, Nils-Johan Tufte, i meldingen. Det var han som fikk ideen til kjempesmultringen i 2015.

– Det var en stor milepæl da Salmar kjøpte det første anlegget, og da det fantastiske Bluegreen-teamet bygde det i fjor. At det nå svømmer glade laks rundt i Marine Donut er bare helt fantastisk, legger Tufte til i meldingen.

En fornøyd gjeng fra Bluegreen og Salmar. Fra venstre: Geir Andresen, Elg Thunes, Nils-Johan Tufte (alle fra Bluegreen), Johannes Schjølberg, Mykhaylo Ivashchenko og Erlend Are Larsen (alle fra Salmar). Foto: Kristoffer Grindheim

15.000 laks

Geir Andresen har vært prosjektansvarlig for bygging og overlevering av Marine Donut, og nå overtar Erlend Are Larsen, som er Salmars driftsleder på anlegget, ansvaret for smultringen.

– I første omgang satte Salmar ut 15.000 laks, på rundt 2,5 kilo. Fisken er rolig og fordeler seg bra i anlegget, opplyser Andresen i meldingen.

– Hvis alt går etter planen skal de sette ut resterende mengde med fisk slik at det blir 200.000 laks i anlegget. legger han til.

Det er i tråd med utviklingstillatelsen som Marine Donut har fått fra Fiskeridirektoratet.

Salmar er også tilfredse med å ha nådd en ny milepæl:

– Det er viktig for oss å se at fisken trives i anlegget, uttaler konserndirektør for oppdrett i Salmar, Roger Bekken, i pressemeldingen.

Fra byggingen: Nils-Johan Tufte i Bluegreen viser tidligere fiskeriminister Per Sandberg rundt på Marine Donut, verdens største oppdrettsmerd i plast. Foto: Anders Furuset (arkiv)

Mye oppmerksomhet

Bluegreen legger ikke skjul på at de håper og regner med flere bestillinger av konseptet, nå som fisken svømmer rundt i smultringen:

– Vi har fått utrolig mye oppmerksomhet det siste året, og det er mange oppdrettere som er interessert. Både her i Norge, i Canada, Skottland, Færøyene og Chile. Men alle har ønsket å vente til å se hvordan fisken trives i anlegget før de signerer. Vi har stor tro på at det kommer en ny bestilling snart, uttaler Bluegreen-direktør Nils-Johan Tufte, som allerede nå henter inn flere medarbeidere:

– Akkurat nå har vi utlyst fem stillinger som plastmekaniker eller plastsveiser. Vi oppfordrer også fagfolk uten kompetanse på plast til å søke. Tømrer, platearbeider, industrimekaniker – bare du liker å stå på og er gira på å lære nye ting, er det bare å søke hos oss. Vi tilbyr grundig opplæring, lokker Tufte med i meldingen.