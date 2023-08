Midt mellom avtalesigneringer på rams under Aqua Nor gjennomførte India sin førxte månelanding. Det forbigikk i stillhet under Norges største havbruksmesse. I hvert fall helt til den indiske fiskeriministeren besøkte Aker Solutions og Aker BioMarine sin stand i Trondheim Spektrum.

Etter å ha blitt litt bedre kjent med Norges teknologiske satsing til havbruk til havs og krill fikk han se Indias teknologiske bragd. Det ubemannede fartøyet landet i 14-tiden norsk tid. Det fikk både han og hans rundt 13 stykker i delegasjonen se i opptak i 16-tiden onsdag.