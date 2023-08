Akva Groups avdeling på Hitra leverer utstyr og tjenester til sjøfasen av lakseproduksjonen. Dette er den delen av verdikjeden hvor det er grunnrenteskatt (for kundene), og det dermed også gis fradrag for grunnrenteskatt for norske lakseoppdrettere – selskapets kunder.

– Vi er ikke blitt påvirket av skatten, utover at vi leser om det i media naturligvis, sier serviceteknikker Inge Strøm hos Akva Group på Hitra.

– Om noe har vi kanskje hatt en bitte liten økning. Det kan virke som at folk tar bedre vare på utstyret sitt nå, og følger opp servicen bedre, legger han til.