«Med et slikt opplegg blir det konkurranse mellom alle oppdrettsanleggene i hvert produksjonsområde.»

Slik lyder deler av innledningen fra Norce sitt forslag til en ordning på hvordan man kan oppnå redusert miljøpåvirkning og bedre dyrevelferd i havbruksnæringen. Forslaget kommer i deres høringssvar til Havbruksutvalgets NOU.

Intrafish har fått innsyn i svaret som er sendt inn over en måned etter at fristen gikk ut 2. januar, men som de har fått lov til å sende inn likevel.

I innspillet anbefaler Norce at myndighetene innfører et sett med indikatorer (KPIer) for miljøpåvirkning, dyrevelferd og sirkularitet som alle oppdrettsanleggene må rapportere på hvert år.