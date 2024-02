Det melder selskapet i en pressemelding. Avtalen med Aker Solutions innebærer å starte forberedelse og planlegging av prosjektet Øymerd, som er en flytende konstruksjon planlagt i eksponerte områder.

Nå vurderes alternativer for plassering av installasjonen. De ser for seg at den skal ligge i Troms fylke.

Astafjord Ocean Salmon er eid av Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm.

Klaget på avgjørelse

Vi må tilbake til 2017 for første gang Astafjord Odcean Salmon søkte om åtte utviklingstillatelser for utvikling av konseptet.

Det fikk de avslag på av Fiskeridirektoratet i 2018.