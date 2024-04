De tre selskapene Hofseth Aqua, Manolin og Cargill har nylig gjennomført et større samarbeidsprosjekt på avlusing.

Hofseth drifter nemlig fire FoU-tillatelser for Cargill, hvor det utvikles fôrkonsept for regnbueørret.

I en melding fra Cargill, forteller de at håndteringen av luseutfordringen på disse lokalitetene har vært krevende, samtidig som de har jobbet langsiktig med å optimalisere smoltproduksjon, nye lokaliteter og teknisk utstyr.

Det førte til at Hofseth og Cargill begynte prosjektet med å redusere antall avlusinger og redusere dødeligheten.

– Dette prosjektet viser at analyse av strukturerte data kan brukes til å ta bedre beslutninger og forbedre vår lakselushåndtering, sier Sven Amund Skotheim, fiskehelsesjef i Hofseth, i meldingen.

Der vises det også til at fra 2022 til 2023 førte prosjektet til følgende fremgang:

16 % færre mekaniske behandlinger

52% færre badebehandlinger

70 % reduksjon i dødelighet tilknyttet behandling

26% færre sultedager

Estimert omsetningsøkning på 50 millioner kroner

Startet med lusa

Ifølge Cargill, tok prosjektet utgangspunkt blant annet i Havforskningsinstituttets modell for lusespredning, for å få en grunnleggende forståelse for hvordan de ulike lokalitetene bidrar til luseproduksjonen i fjordsystemet året rundt.

– Det hele startet med lusa, hvor kom den fra? Hvordan lykkes vi med våre avlusinger? Hvordan skal kan vi etablere en strategi og ha prestasjonsmål som var enkle å kommunisere og bruke for hele organisasjonen?, sier Anders Marthinussen, Cargills forretningsutvikler for fiskehelse i Norge, i meldingen.

Tillatelsene er plassert i Storfjorden øst for Ålesund i produksjonsområde 5. Foto: Hofseth Aqua

Selskapene laget et årshjul for lusestrategi, basert på forebyggende, kontrollerende og behandlingstiltak. Samtidig ble det klart at både direkte og indirekte effekter av strategien måtte dokumenteres, og at det ville være behov for analyse av driftsdata for å kunne korrigere kursen og eventuelt endre strategi.

Derfor gikk de to selskapene sammen med Manolin – som utvikler grunnlag for datadrevne beslutninger.

Hadde nytte av tidligere samarbeid

I et tidligere prosjekt har Manolin og Cargill gått igjennom et stort antall avlusninger og utviklet en metode for å revidere avlusningsresultater. Nå ble disse erfaringene brukt til å gjennomføre en analyse.

– I dette prosjektet fikk vi utviklet en metode som viste behandlingsresultat på lokalitetsnivå og hvilken påvirkning valg av avlusningsmetode fikk på en rekke produktivitetsparametere for ulike fiskegrupper, forklarer Marthinussen.

Han sier at de lærte at for å lykkes, måtte de flytte fokuset fra å ha kontroll på tiltaksgrenser for snittverdier av lus på lokaliteten – til å etablere en tiltaksgrense på lusenivå i fjordsystemet som en funksjon av snittverdier av lusestadier og antall fisk på de ulike lokalitetene.

De tre selskapene skal fortsette arbeidet fremover i 2024, og melder at de venter ytterligere forbedringer i fiskehelse og -velferd, samt økt produktivitet. Foto: Hofseth Aqua

En samlet indeks for fiskehelse, dødelighet, lusenivå ble etablert og revidert på ukenivå for å gi en status på hele fjordsystemet. Hver enkelt avlusing ble revidert etter siste behandlingsdag, samt etter 30 dager og 90 dager etter siste behandling.

– Det som kanskje umiddelbart ble oppfattet som en god avlusing, kunne falle gjennom dersom man for eksempel så en økende dødelighet i etterkant. Gjennom dette kunne vi finne kritiske perioder og uker da det var viktig å sette i verk tiltak, og fikk synliggjort effekten av disse, sier Marthinussen.

– Godt eksempel på hva som er mulig

Sigurd Tonheim, leder for strategisk markedsføring og produktutvikling i Cargill, mener prosjektet viser at analyser av strukturerte data kan dokumentere hvordan luseutfordringen kan reduseres gjennom rett bruk av tiltak på rett tidspunkt.

– Når vi deler de gode resultatene fra dette prosjektet, er det i håp om at også andre oppdrettere kan oppnå tilsvarende forbedringer med liknende tilnærming, og med det bidra til å bedre helse- og velferdsutfordringene laksenæringen står i, sier Tonheim i meldingen.

Tony Chen, en av grunnleggerne i Manolin, mener prosjektet ikke bare viser kraften i målrettede strategier og datadrevne tilnærminger, men også etablerer en ny standard for bærekraftig akvakulturpraksis.

– Erfaringene herfra kan være et godt eksempel på hva som er mulig, og illustrerer potensialet når oppdrettskompetanse kombineres med dataintelligens, sier Chen.