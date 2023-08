Over 130 personer dro til Barstadvik i Ørsta kommune på Sunnmøre for å overvære åpningen av Aquagens satsingsprosjekt Profunda, Dette er Norges første såkalte «WOAH-godkjente» stamfiskanlegg, og det tredje eller fjerde av sitt slag i verden, går det fram av en melding fra genetikkselskapet.

Aquagen Aquagen er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk startmateriale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen.

Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og produksjonsanlegg for stamfisk i Norge, Skottland og Chile.

– Dette er viktig med tanke på biologisk sikkerhet i alle ledd i produksjonen av laksegenetikk og senere laks som matfisk, og vi ser at det spesielt innen landbasert oppdrett rettes økende oppmerksomhet rundt dette. Profunda vil være et anlegg rettet fortrinnsvis mot eksport, så vi gleder oss veldig til å ta imot gjester fra både inn – og utland til arrangementet, skrev selskapet i sin invitasjon i forkant av åpningsmarkeringen sist søndag og mandag denne uken.

Det var statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) som fikk æren av å klippe av den symbolske åpnings-snoren. Foto: AquaGen

Fra mange land

Gjestene kom fra alle verdens hjørner, inkludert Færøyene, Tasmania, Sør-Korea og USA for å nevne noen.

Disse fikk altså ta et splitter nytt fullsyklus, landbasert anlegg for produksjon av lakserogn i øyesyn. Laksen står hele livet i kar på land, fysisk og smittemessig adskilt fra omgivelsene.

Det er Storelva som danner grunnlag for strømmen av naturlig renset grunnvann gjennom dalen og ut i fjorden – som selskapet benytter seg av.

De om lag 130–140 gjestene kom fra alle verdens hjørner, inkludert Færøyene, Tasmania, Sør-Korea og USA for å nevne noen. Foto: Aquagen Profunda

Aquagen kjøpte Profunda i 2017, og anlegget produserte da stamfisk av laks til andre kunder. Av pressemeldingen fra Aquagen går det videre fram at anlegget ble utvidet med 2000 m³ karvolum for økt stamfiskkapasitet i 2018. To år senere, i 2020, startet arbeidet med å utvide Profunda til et fullsyklus, landbasert anlegg for rognproduksjon.

Leverte første rogn tidligere i år

Aquagen opplyser i meldingen at de leverte de første kassene med rogn fra anlegget til kunde i Norge i mai i år, og at det også er sendt flere rognleveranser til USA.

Selskapet opplyser samtidig at de kommer til å prioritere eksportmarkedet når nødvendige tillatelser er på plass.

Fra åpning av Aquagens satsingsprosjekt Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune på Sunnmøre. Foto: Aquagen Profunda

– For å kunne eksportere rogn til hele verden må anlegget få status som et lukket smittefritt segment gjennom Verdens Dyrehelseorganisasjon (WOAH). Dette krever en 2-årig overvåkningsperiode, som vil gå frem til mars 2025. Overvåkningen skal dokumentere at anlegget er smittemessig helt uavhengig av omgivelsene, skriver selskapet og legger til at de har hatt godt samarbeid med den fremste veterinærkompetansen både i Veterinærinstituttet og Mattilsynet underveis i arbeidet med anlegget sitt.