Daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Morten Fjæreide, bekrefter at «det dessverre er påvist PD på fisken» på lokaliteten Gjengane i Austevoll kommune.

– Vi jobber med å spore smitteveier, men så langt har vi ikke en konklusjon, skriver han i en epost til Intrafish/DN.

Oppdrettsanlegget Gjengane i Vestland fylke er blant anleggene hvor Lerøy bruker nedsenkbare merder. En oversikt på det offentlige nettstedet Barentswatch viser at fisk ved dette anlegget de seneste ukene har hatt et snitt på rundt 0,15 voksne lakselus per fisk.