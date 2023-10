Under likestillingskoneransen «Endring i havet» i Bergen sist veke fortalde leiar i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, om sin veg inn i næringa. Då ho byrja i bransjen, var det få andre kvinner.

Ellingsen blei leiar for konsernet i 2007, og er glad for å sjå at det no er fleire og fleire kvinner som søker seg til akvakulturstudium.

Ho seier det er viktig å skape tryggleik hos alle arbeidstakarar – og at ein må skape tillit, slik at det er trygt å seie ifrå når ting ikkje er greitt.