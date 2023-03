Intrafish har undersøkt hvor mange kvinner som leder oppdrettsselskap i Norge. Svaret på det er 13, snart 14, per 8. mars 2023. Ifølge Mowis industrihåndbok for 2022 er det rundt 90 matfiskselskaper som produserer laks og ørret. Tar man med de største kommersielle oppdrettsselskapene av torsk, kveite og steinbit, er tallet godt over 100 selskaper. Dette gir en kvinneandel på rundt 12 prosent. Flere av disse styrer familieeide selskaper, og har ofte selv eierandeler i selskapene selv. Blant NHOs medlemsbedrifter er

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.