Til tross for at hun har sin bakgrunn fra olje- og gassektoren, var det ingen vanskelig beslutning for Therese Log Bergjord å takke ja til å bli administrerende direktør i fôrgiganten Skretting da hun ble tilbudt rollen tilbake i 2017.

Bergjord ble tiltrukket av Skrettings sterke merkevare og de langsiktige vekstutsiktene til det Norge-baserte selskapet og den samlede fôrsektoren.

– Jeg var beæret og stolt over å bli spurt om å lede Skretting, sier Therese Log Bergjord til intrafish.com.

Mangfold er et tema som står høyt på Bergjords agenda, og mens hver region hvor Skretting opererer står overfor ulike mangfoldsutfordringer, er likestillingsspørsmålet fortsatt ganske likt over hele kloden.