på den 20 centimeter brede kjølen. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E– Da vi kom frem sto de «high and dry», og vi kunne ikke gjøre noen ting. Det skal egentlig ikke gå an, sier skipper Jostein Johansen i Redningsselskapet. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E\u003Ci\u003E\u003Cb\u003ESe video lengre ned i saken\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp class=\"subhead\" data-element-type=\"subhead\" data-element-label=\"Mellomtittel\"\u003E– Aldri sett lignende\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003EDet var redningsskøyten «Odd Fellow III» som rykket ut da sjarken grunnstøtte på et skjær i nærheten av øya Bolga i Meløy, helt nord på Helgelandskysten. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003EJohansen forteller at de lå ved siden av sjarken i tilfelle noe skulle gå gale. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E– Den har stått enormt godt, sier Johansen. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003ESkipper om bord på den 43 fot lange fiskesjarken «Marita Helen» er Kurth Justad. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E– Det er helt ufattelig at det har gått som det gikk, sier Justad. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003EHan har vært yrkesfisker siden 1978 og aldri grunnstøtt før. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E– Nå var det min tur. Han jeg pratet med i redningsselskapet sa han aldri før hadde sett noe lignende, sier Justad. \u003C\u002Fp\u003E \u003Cp data-element-type=\"subhead\" class=\"subhead\" data-element-label=\"Mellomtittel\"\u003EGrunnstøtte i seks timer\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003EMannskapet på to kom helskinnet fra hendelsen. Båten sto på grunn i seks timer.\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E– Det føltes støtt, og jeg var ikke bekymret. Jeg var ute på dekk og jobbet mens vi sto der, forteller Justad.\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003EFiskerne var på tur nordover for å fiske sei og kveite da de gikk på grunn. Justad forteller at de forsto med én gang hva som hadde skjedd, og at han da ringte Redningsselskapet.\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003EIfølge Justad har redningsselskapet filmet under båten for å sjekke hvorvidt sjarken har fått skader.\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E– Nå må vi vente på klarsignal fra Sjøfartsdirektoratet om at vi får lov å gå. De må undersøke videoen av båten og godkjenne at vi får lov å gå. Da skal vi oppover til Nord-Troms og Vest-Finnmark for å fiske, sier Justad.\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E\u003Cb\u003ESe video fra Redningsselskapet her:\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E \u003Clink href=\"\u002Fv1\u002Fcontent\u002F2-1-cff2243b2da8a3c8454fbf98d195933e\" rel=\"inline\" source=\"drpublish\" ref=\"1\" \u002F\u003E \u003Cp data-element-label=\"Mellomtittel\" class=\"subhead\" data-element-type=\"subhead\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E \u003Cdiv class=\"dn-mulitple-relations-block dn-relation-block\"\u003E \u003Cul class=\"content-list-wrapper\"\u003E \u003Cli\u003E \u003Clink href=\"\u002Fv1\u002Fcontent\u002F2-1-1544074\" rel=\"inline\" source=\"drpublish\" ref=\"2\" class=\"dn-mulitple-relations-item\" \u002F\u003E\u003C\u002Fli\u003E \u003Cli\u003E \u003Clink href=\"\u002Fv1\u002Fcontent\u002F2-1-1544243\" rel=\"inline\" source=\"drpublish\" ref=\"3\" class=\"dn-mulitple-relations-item\" \u002F\u003E\u003C\u002Fli\u003E \u003Cli\u003E \u003Clink href=\"\u002Fv1\u002Fcontent\u002F2-1-1539931\" rel=\"inline\" source=\"drpublish\" ref=\"4\" class=\"dn-mulitple-relations-item\" \u002F\u003E\u003C\u002Fli\u003E \u003C\u002Ful\u003E \u003C\u002Fdiv\u003E \u003Cp\u003E\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E\u003C\u002Fp\u003E \u003Cp\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E","paid":false,"topic":{"name":"","label":"","url":"\u002Ftag\u002F"},"tags":[{"name":"Speedsjark","label":"Speedsjark","type":"Emne","relevance":"1","url":"\u002Ftag\u002Fspeedsjark"},{"name":"Helgelandskysten","label":"Helgelandskysten","type":"Sted","relevance":"1","url":"\u002Ftag\u002Fhelgelandskysten"},{"name":"Grunnstøting","label":"Grunnstøting","type":"Emne","relevance":"1","url":"\u002Ftag\u002Fgrunnstøting"}],"type":"news","authors":[{"user_name":"s_ahmer","name":"Siri Nilsen Ahmer","source":"drpublish","source_id":"11869","has_author_page":false,"type":"author","email":"siri.nilsen.ahmer@Intrafish.com","username":"s_ahmer","subscribable":false}],"publishedAt":"2023-10-31T09:46:02Z","updatedAt":"2023-10-31T10:14:15Z","locations":["Bergen"],"leadAsset":{"type":"lead-image","imageSource":"https:\u002F\u002Fimages-global.nhst.tech\u002Fimage\u002Fb0JIRjZVeHBaV05SLzMxdnUrYTAwejZoNW5xSTRXOGp2dmtBTDVjRkN5RT0=\u002Fnhst\u002Fbinary\u002Ff71010da37a64867b873edfabaf80e6c","imageCredit":{"caption":"\u003Cp\u003ENatt til mandag at det gikk galt satte redningsskøyta «Odd Fellow III» kursen mot Bolga i Meløy. Sjarken ble stående og balansere på den 20 centimeter brede kjølen.\u003C\u002Fp\u003E","credit":"Foto: Redningsselskapet"},"imageRepresentation":"two_one"},"relatedArticles":[],"inlineElements":{"1":{"refId":"","type":"embed","title":"Ny versjon","embedContent":"\u003Cdiv\u003E\u003Cdiv style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-bottom:177.78%\"\u003E\u003Ciframe src=\"https:\u002F\u002Fcdn.jwplayer.com\u002Fplayers\u002Fm9RlL19W-nhvjsUbi.html\" width=\"100%\" height=\"100%\" frameborder=\"0\" scrolling=\"auto\" title=\"Redningsselskapet hjalp \"Marita Helen\" da hun grunnstøtte\" style=\"position:absolute;\" allowfullscreen\u003E\u003C\u002F\u003Cspan class=\"hljs-name\"\u003Eiframe\u003E\u003C\u002F\u003Cspan class=\"hljs-name\"\u003Ediv\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E","float":"none","width":"","height":""},"2":{"refId":"","type":"news","title":"Slik forklarar brønnbåtrederiet korleis klemulykka skjedde: – Klart det er alvorleg","alignment":"","imageUrl":"https:\u002F\u002Fimages-global.nhst.tech\u002Fimage\u002FejJndzBML1ovdlFwd1hYYmdoOTRUcUc2ZjN5S1VtSWdKY2h6Y05KWmExYz0=\u002Fnhst\u002Fbinary\u002Fc984d0b9775d493de16b5d950fa5a710","url":"https:\u002F\u002Fwww.intrafish.no\u002Fnews\u002F2-1-1544074"},"3":{"refId":"","type":"news","title":"Konkluderer at rømt oppdrettstorsk kom fra dette anlegget – slik svarer Norcod","alignment":"","imageUrl":"https:\u002F\u002Fimages-global.nhst.tech\u002Fimage\u002FTXVvcGJoeFY5MC9hTUtYcGdJSnVLbW9TZEd3MVJkUUUvbmNzTWZsREcwbz0=\u002Fnhst\u002Fbinary\u002F3e61e3d978041b82fecc597dba15b4ca","url":"https:\u002F\u002Fwww.intrafish.no\u002Fnews\u002F2-1-1544243"},"4":{"refId":"","type":"news","title":"5100 Mowi-fisk klemt i hel før avlusing: – Vêret vart diverre langt verre enn meldt","alignment":"","imageUrl":"https:\u002F\u002Fimages-global.nhst.tech\u002Fimage\u002FQjJSOC9UZ2dQY25EY3RManFqc0grZ1Vja2FvQ1hTU3dlcVZadmlGSm9BMD0=\u002Fnhst\u002Fbinary\u002Fd1df9ed9ea5f42541fd5676f5b726c02","url":"https:\u002F\u002Fwww.intrafish.no\u002Fnews\u002F2-1-1539931"}},"state":"published","sourceArticleUrl":"https:\u002F\u002Fwww.fiskeribladet.no\u002Fhendelser\u002F-det-skal-egentlig-ikke-ga-an\u002F2-1-1544953","meta":{"lockedForEditing":"false","scheduledDateOnPrint":"","syncWithDeskNet":"false","comments":"false","dateline":"Bergen","digitalPriority":"","copied_from_id":"2-1-1544953","publishedPrint":"false","importBatchId":"","source_package_type":"Nyhet","referrerAccess":"false","push":"recommended","pageNumberPrint":"0","actual_print_date":"","paywall_content_size":"Short (50 words)","kicker_style":"","pushMessage":"","topic":"0","main_category":"Båter","source_article_type":"Artikkel_bak_betalingsmur","escenic_source_id":"urn:newsml:dn.no:20231031:1545238-text"},"isRestricted":false,"noIndex":false,"isDefaultArticlePage":true,"requestedAtServer":"\u002Fbater\u002F-da-vi-kom-frem-sto-de-high-and-dry-\u002F2-1-1545238","companyTickers":null,"hideRelatedCompanyLinks":true},"jobCarousel":[]}</script> <script src="https://static-global.nhst.tech/assets/manifest.39d22e87da4ff3be0d6b.js" defer></script><script src="https://static-global.nhst.tech/assets/6.597c81f436b573fa0140.js" defer></script><script src="https://static-global.nhst.tech/assets/vendor.d9e74be5fa509ba7ab63.js" defer></script><script src="https://static-global.nhst.tech/assets/app.f5d4a1ce417cf52110d9.js" defer></script> <button id="ot-sdk-btn" class="ot-sdk-show-settings ot-sdk-custom-button"></button> <script async="true" defer="true" src="https://static-global.nhst.tech/resources/lib/picturefill.min_3.0.2.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">_satellite && _satellite.pageBottom();</script> </body> </html>