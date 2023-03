– Jeg tror nok det vi ser nå er litt «flukt til trygghet». Hvor man er ute etter selskaper som er mer stabile og som har mer forutsigbar inntjening. Det er mange som har solgt bankaksjer og kjøpt andre ting, sier sjømatanalytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets til Intrafish. Den siste uken har hovedindeksen på Oslo Børs falt med nærmere syv prosent, mens sjømatindeksen har steget over to prosent. Laksegigantene Mowi og Salmar er opp over fire prosent den siste uken.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.