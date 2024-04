Likestilling: Natalia Alfaro (t.v.) fra Blumars HR-avdeling, Margarita Ducci som leder Chiles avdeling av FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv (UNGC), konsernsjef Gerardo Balbontín, Paz García som er lokalt ansvarlig for næringslivet i FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), og Natalia Vera som leder likestillingsarbeidet i Blumar. Foto: Blumar