Onsdag morgen melder Maritech i en pressemelding at de får nye eiere.

Maritech utvikler og leverer digitale løsninger for blant annet landing, produksjon, prosessering, trading, analyse og logistikk i sjømatnæriongen. Selskapet beskriver seg selv som verdens største leverandør av software-løsninger til sjømatbransjen.

– Dette er en stor milepæl for oss, og et naturlig neste steg mot global ekspansjon for Maritech, sier administrerende direktør i Maritech, Odd Arne Kristengård, i pressemeldingen.

Vil vokse

CAI er et porteføljeselskap i Symphony Technology Group – STG, som på sin side er ledende innen integrert programvare og teknologiske løsninger.

– Kombinasjonen av CAI Software og Maritech vil gi alle typer sjømatselskaper enda bedre muligheter til å kunne utnytte detaljerte nøkkeldata som beslutningsstøtte, i en forretningskontekst som er i konstant endring, sier Brian Rigney, administrerende direktør i CAI Software.

Maritech har avdelinger i Molde, Averøy, Sortland, Harstad, Åndalsnes og Oslo i Norge, i tillegg til avdelinger utenfor landets grenser. Avtalen innebærer ifølge pressemeldingen at det vil bli muligheter for Maritech å få en enda bredere kundeportefølje i det europeiske og nordamerikanske markedet.

Maritech og CAI skal sammen bygge en global plattform for virksomhetsstyring, ifølge pressemeldingen.

De gamle eierne fortsatt med

Frem til nå har Maritech vært en del av Ferd, eid via det norske investeringsselskapet Broodstock Capital. Dette selskapet vil fortsatt være med videre og re-investere, ifølge pressemeldingen.

– Sammen vil CAI og Maritech være i stand til å ta spranget til et enda høyere nivå som rådgiver, partner og leverandør til selskaper i sjømatnæringen. Jeg er virkelig stolt over det teamet vårt har oppnådd så langt, og ser frem til å bygge videre på vekststrategien vår, slik at vi kan levere produkter og tjenester til enda flere sjømatselskaper rundt om i verden, sier Jan Erik Løvik, Partner i Broodstock Capital, i en pressemelding.