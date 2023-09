Hansson reagerer kraftig på uttalelsene Gustav Witzøe kom med under et seminar i regi av DNB forrige tirsdag. Der sa Salmar-grunnleggeren blant annet at lakselus alltid vil være tilsted under lakseoppdrett.

– Gustav Witzøe argumenterer som fabrikkeierne på 1960-tallet, som ville bygge høyere piper i stedet for å slutte å forurense, skriver Hansson i en epost til Intrafish/DN.

MGD-politikeren mener at Witzøe har rett i en ting, at det alltid vil være lakselus langs kysten.