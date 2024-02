Det er magasinet Fri Fagbevegelse som forteller historien til fire ukrainske flyktninger og en litauer som arbeidet for servicebåtrederiet Aas Kystservice.

– Vi fikk problemer med lønnsutbetalinger allerede fra begynnelsen. Jeg fikk noe lønn, men ikke så mye som jeg skulle, uttaler maskinist Jevgenijus Lopatcenkovas, til Fri Fagbevegelse.

I tillegg til manglende lønn var det også utfordringer med manglende utstyr og proviant om bord i båten de arbeidet på, noe som ble særlig alvorlig da fartøyet skulle gå fra å drive avlusing til å bistå seismikkfartøy. Ifølge de ansatte manglet det både internett, satellittelefon og annet styr om bord til dette formålet.

– Fartøyet vi jobbet på var opprinnelig et avlusningsfartøy, men det skulle brukes offshore som et vaktskip for seismikkskip. Avlusningsfartøy er ment til å drifte innaskjærs. Vi påpekte dette for rederiet, sier Kyrylo Bich til Fri Fagbevegelse. Også han er flyktning fra Ukraina.

Gikk til sivil sak

Sammen med de tre andre kollegene sine fikk Bich og Lopatcenkovas hjelp fra Norges Sjømatforbund til å anmelde rederiet og kreve lønnen på 830.000 kroner de mente å ha utestående. Og en sivil rettsprosess førte fram for de fem ansatte i rederiet.

Advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet Foto: Maritim Logg (arkiv)

I januar ble rederiet dømt til å betale de ansatte kravet på 830. 000 kroner i lønn, samt dekke saksomkostningene i forbindelse med prosessen.

– Denne saken er det groveste lønnstyveriet vi er kjent med siden lønnstyveri ble straffbart i 2022, uttaler advokat for Norsk Sjømannsforbund, Terje Hernes Pettersen, til Fri Fagbevegelse.



Rederen i Aas Kystservice sier til magasinet at han ønsker å gjøre opp for seg:

– Jeg fikk likviditetsproblemer og hadde rett og slett ikke midler til å betale lønn. Kundene mine betalte ikke meg, så det gikk utover sjøfolkene, sier rederen som i saken har bedt om å være anonym.

Ligger for salg

Manglende penger i rederiet gjør at advokaten til Norsk Sjømannsforbund har fått tingrettens beslutning om arrest i fartøyet.

– Det betyr at pengekravet deres er sikret. Neste fase nå blir at vi begjærer fartøyet tvangssolgt. Da må vi gå via namsmannen. Fartøyet har lenge ligget ute til salg for 18 millioner så sjøfolkenes utestående krav burde gå greit å få tilbake ved et salg, sier Hernes Pettersen til Fri Fagbevegelse.



I følge Proff.no ble rederiet meldt konkurs 15. februar i år.