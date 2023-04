Meglerhuset Pareto Securities omtaler oppdateringen som svak, men ser samtidig begrenset nedside for helårsestimatene.

«Hvis man forutsetter at guidingen for slaktevolum i 2023 er uendret, ser vi begrenset nedside i estimatene og argumenterer for at den sterke utviklingen i spotprisene også vil utligne noe av det lavere enn ventede volumet i første kvartal», skriver meglerhuset, som ventet et slaktevolum på 23.700 tonn i kvartalet.

ABG Sundal Collier peker på at både slaktevekter og lavere fôrsalg enn forventet kan, alt annet likt, indikere noe nedsiderisiko for estimatet for slaktevolum på Færøyene i løpet av 2023.