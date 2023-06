1. juni ga Synnøve Grinnen Ervik (67) seg som daglig leder i lakseoppdretteren Erviks Laks og Ørret på Frøya etter 23 år som leder. Det er hennes datter Eirin Ervik Pedersen (37) som tok over stafettpinnen.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke har det øverste ansvaret lengre, og kan se nye generasjoner som tar over familiebedriften, sier Synnøve Ervik til Intrafish.

Eirin Ervik Pedersen kommer fra rederiet Frøy hvor hun har jobbet i åtte år, de seneste årene som områdeleder og driftsdirektør for servicebåter.