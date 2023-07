Steen-Hansen melder i en pressemelding torsdag at de har ansatt ny økonomidirektør (CFO) i selskapet. Bergenseren Alexander Frøyseth (39) går nå inn i ledergruppen.

– Vi er svært glade for å få Alexander med i teamet vårt. Hans erfaring fra shipping bringer inn ny og verdifull kompetanse som vil komme til god anvendelse; vi skal nå våre ambisiøse mål for bærekraft og utvikling til kunder som stiller stadig større krav til miljø, dyrevelferd og kvalitet. Ansettelsen av godt kvalifiserte medarbeidere slik som Alexander viser at Steen-Hansen er en attraktiv arbeidsplass med medarbeidere som har troen på det vi holder på med, sier Ulrik Ulriksen, administrerende direktør i Steen-Hansen i en pressemelding

Frøyseth er utdannet siviløkonom og har en master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole og University of New South Wales, Australia. Tidligere har han jobbet innen shipping der han har vært Finance Manager hos GC Rieber Shipping. Han har også erfaring fra konsulentselskapet Deloitte.

Steen Hansen er en kjent leverandør til havbruksnæringen. De leverer impregnering, coating og kobberfrie produkter innen notbeskyttelse. I starten av 2022 sto en ny fabrikk klar utenfor Bergen.