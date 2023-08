– Dette er kjempeviktige folk for oss. Og det er flere dimensjoner over til det. Det ene er at de holder produksjonen og driften i gang i ferieavviklingen. Men det er også viktig å få vist for ungdom hva som skjer i næringa og hvordan vi jobber, sier Per Erik Hagen, HR-sjef i Nordlaks til Intrafish.

Nordlaks har denne sommeren rundt 85 sommervikarer i all slags mulige roller. Hadde det ikke vært for ferie på fileavdelingen hadde de nok hatt enda flere.