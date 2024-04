Oppdrettsgiganten Salmar er ett av mange selskaper som både har egen stand og stiller mannsterke på messen. Salmar-sjef Frode Arntsen er tydelig på hvorfor det er viktig:

– Det er året største begivenhet for laksenæringen – det å møtes på den gamle Brussel-messa, som nå er havnet i Barcelona. For Salmar er dette den største enkelthendelsen for satsing på å møte kunder. Så da er det naturlig for meg å være til stede.

– Er dere mange fra Salmar her?

– Ja, totalt med utekontor fra Asia og alt, så er det tett på 50 stykker i år.