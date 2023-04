Intrafish skrev før påske at oppdretterne kunne komme til å få en ekstra høy skatteregning på grunn av en ordlyd i proposisjonen om at man ikke får fradrag for den historiske verdien av fisken i sjøen. Nå har Finansdepartementet kommer med et endelig svar på hvordan dette skal tolkes og det skal ikke gis fradrag for historiske kostnader man har hatt til fisken før 1. januar 2023. Det betyr at skatteregningen i år vil bli ekstra høy om forslaget til lakseskatt blir stående slik det er i dag.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.