Edgar Sandanger var eier, styreleder og daglig leder i sjømatselskapet Sunsea, som ble slått konkurs i 2018.

I 2017 oppsto strid mellom selskapet og Norway Royal Salmon om betaling for fem av 15 lastebiler med laks. Norway Royal Salmon mente at leveringene ikke var blitt betalt, og gikk til sak mot boet etter Sunsea Seafood. I februar 2019 ble Edgar Sandanger dømt i Sunnmøre tingrett til å betale NRS 4,4 millioner kroner for den manglende betaling av fem lastebillass med laks.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.