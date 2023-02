Over ett år etter høringen er over, venter brønnbåtnæringen fortsatt på svar om den risikerer å bli kastet ut av den lukrative rederiskatteordningen.

– Forferdelig vanskelig, sier styreleder Tanja Hoel i Brønnbåteiernes Forening.

Høsten 2021 sendte Finansdepartementet ut et forslag om endring i rederiskatteordningen på høring, med høringsfrist 7. januar. Her ble det blant annet foreslått at skattereglene endres for brønnbåter, fordi de ikke er tradisjonelle rederier som kun seiler fra A til B.

– Et rederi tar på seg et oppdrag med et fartøy og aktiviteten som utføres som ledd i oppdraget etter sin art tidvis kvalifiserer for skattefritak etter rederiskatteordningen.