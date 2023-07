Oppdrettsselskapet melder i en pressemelding fredag at gode laksepriser og svak norsk krone ga rekordresultat for Nordlaks i 2022.

Totalt omsatte de for 4,45 milliarder kroner i fjoråret. En økning fra 3,61 milliarder kroner fra året før. Det gir de et resultat etter skatt på 786 millioner kroner, som de selv kaller et rekordresultat.

– Dette er knyttet til svært gode laksepriser i hele 2022. Vi har sett en ca. 10 prosent økning sammenliknet med året før. Mye av prisøkningen, ca. 40–50 prosent, skyldes valutaeffekt av en svakere norsk krone mot typiske handelsvaluta som euro og dollar. Vi kan ikke forvente slike tall framover, sier konsernsjef Eirik Welde i pressemeldingen.

Økte produksjonen

I tillegg til at selskapet økte inntektene sine så økte de også produksjonen fra 2021 til 2022. Totalt slaktevolum økte med 10.000 tonn fra 2021, til totalt 85.000 tonn i 2022.

At vi klarer å øke produksjonen også i år, skyldes den innsatsen ansatte har lagt ned over tid. Vi har svært flinke ansatte og vi driver godt, sier Welde.

Grunnrenteskatt

Nordlaks melder i pressemeldingen at de også forventer en to- til tredobling av skattenivået i årene framover med introduksjonen av grunnrenteskatten. I 2022 skattet de 265 millioner kroner.

Finansdepartementet har for tiden et forslag til prisråd ute på høring.

– Forslaget som ligger ute til høring gir høy risiko for å måtte skatte av inntekter man ikke har hatt. Laks sammenliknes med petroleum, hvor det er innført prisråd, men laks er ikke et uniformt produkt som petroleum. For laks settes prisen ut fra langt flere faktorer, som kvalitet, størrelse, sertifisering og produksjonsområde, sier Welde.