Prosessen for å vurdere strategiske alternativer for Frøy pågår. Det er flere alternativer på bordet, og sterk interesse, sa Salmar-sjef Frode Arntsen under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Salmar eier 72 prosent i det børsnoterte rederiet Frøy, en aksjepost som fulgte med på kjøpet da Salmar nylig kjøpte lakseselskapet NTS.

13. januar meldte Salmar at det har engasjert DNB Markets for å se på strategiske muligheter for aksjeposten i Frøy.