Det opplyser selskapet i en oppdatering tirsdag morgen.

– Flere vannkjølere er blitt installert for å sikre tilstrekkelig kapasitet i perioder med mest behov for kjøling, og selskapet antar at utfordringer med temperaturer blir løst i tredje kvartal 2023, heter det i meldingen.

I sum får selskapet lavere vekst i biomassen og lavere omsetning enn ventet i tredje kvartal.

Komplett rapport for første halvår 2023 blir publisert 24. august. Der vil det også komme en oppdatering om driften.

Atlantic Sapphire Børsnotert selskap som bygger verdens største, landbaserte lakseanlegg utenfor Miami, Florida.

Selskapets «Bluehouse» omtales som et drivhus for oppdrett. Den engelske oversettelsen av drivhus er «Greenhouse».

Selskapet har gjennomført første fase av byggingen av anlegget i Homestead i Florida, som gir selskapet en årlig kapasitet på 9.500 tonn.

Første slakt ble gjennomført i september i 2020.

Selskapet bygger nå ut andre byggetrinn.

Når fase to er gjennomført, vil selskapet ha en årlig kapasitet på 25.000 tonn. Selskapet har et slaktemål på 220.000 tonn i 2031

Nordlaks Holding er største eier med rundt 10,4 prosent av aksjene

Kraftig i minus

Selskapet opplyser også at det i andre kvartal slaktet rundt 400 tonn laks. Det er på nivå med hva som ble guidet i april.

Foreløpige estimat viser at omsetningen i første halvår 2023 ble rundt 8 millioner dollar. Samtidig ble bruttoresultatet (ebitda) negativt med 34 millioner dollar. Det er omtrent som selskapet selv hadde ventet.

Ved utgangen av juli estimerer selskapet at det hadde rundt 2.700 tonn fisk i tankene sine.

Kraftig kursfall

Atlantic Sapphire-aksjen faller kraftig på Oslo Børs tirsdag morgen. I skrivende stund er den ned 17,5 prosent til 5,0 kroner.

Pareto Securuties skriver i en oppdatering at fisken i tankene som veier rundt 2.700 tonn er godt under nivået selskapet har kommunisert som «steady state» på 4.200 tonn.

- Etter oppdateringen ser vi en risiko for at tiden «steady state»-produksjon for fase 1 skal oppnås igjen blir skjøvet ut i tid. Nå skjer det trolig ikke før i årsskiftet 2023/2024. Som følge av oppdateringen vil vi trolig nedjustere estimatet vårt for hvor mye selskapet vil slakte i andre halvår (tidligere estimat på 4.600 tonn), skriver meglerhuset.