Marianne Sivertsen Næss (Ap) er ny fiskeriminister. Det opplyses i en melding fra regjeringen litt over klokken15 i dag. 50-åringen fra Hammerfest har vært varaordfører i byen i åtte år, og ordfører fra 2019 til 2021.

Hun har bakgrunn fra skolesektoren, og har vært rektor ved Hammerfest videregående skole. Næss ble valgt inn på Stortinget i 2021, og har siden 2022 vært leder av energi- og miljøkomiteen.

– Vi har fantastiske naturressurser i Norge, og havet har ressursene som verden både trenger og ønsker, som sjømat, energi og opplevelser. Jeg er opptatt av at våre ressurser skal bidra til verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. Fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Regjeringen skal føre en aktiv havpolitikk, som sikrer folk trygge og gode jobber som vi skal leve av i fremtiden, uttaler fersk fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fredag ettermiddag.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, er bekymret over den hyppige utskiftingen av fiskeriministere.

Robert Eriksson. Foto: Marthe Njåstad (arkiv)

– Det synes jeg naturlig nok har vært utfordrende, med tanke på at vi er i en tid der næringen står ovenfor store utfordringer – og har vært gjennom en meget turbulent periode med stor uforutsigbarhet. I slike tider trenger man stødige generaler som står den av over tid. Det har ikke sjømatnæringen fått med den stadige utskiftingen av ministere, sier han og fortsetter:

– Så vil det alltid være slik, når kabalen skal gå i hop i en regjering. Det har vært mange som har gått ut av regjeringen den siste tiden, som gjør at det blir rokeringer, og sånn er det nå bare.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eriksson presiserer likevel at utskiftingen er krevende.

– Helt siden Støre-regjeringen tiltrådte, har næringen vært satt på vent, og det er nok også resultat av alle de hyppige skiftene. Som politiker rekker man ikke å føre gjennom sine prosjekt før man er inne i noe annet, og man får ikke noe forutsigbarhet og stabilitet i arbeidet, sier han til Intrafish.

Marianne Sivertsen Næss Ny fiskeriminister fra 19. april 2024.

Er 50 år gammel og kommer fra Hammerfest.

Er gift, og har fire barn.

Har vært varaordfører i Hammerfest i åtte år, og ordfører fra 2019 til 2021.

Hun har bakgrunn fra skolesektoren, og har vært rektor ved Hammerfest videregående skole. I tillegg har hun vært seksjonsleder ved Finnmarkssykehuset i årene 2006–2010

Ble innvalgt på Stortinget i 2021 og har siden 2022 vært leder av energi- og miljøkomiteen.

Hun har sittet i styret i Hammerfest Industrifiske.

Bønn til ny minister

Eriksson sier han nå er svært spent på den nye ministeren, og forteller at han fra før av ikke hadde kjennskap til Næss. Forventninger har han likevel mange av.

– Jeg forventer at den nye ministeren raskt vil følge opp stortingets vedtak denne uken med å få på plass miljøfleksibilitetsordningen. Jeg opplever Stortingets vedtak såpass krystallklart, at man forventer at dette er en ordning som ligger på bordet i 2024, og som man setter i gang uten at næringen må sitte og vente.

I tillegg har han en klar forventning om at de regulatoriske rammevilkårene med havbruk til havs vil komme på plass.

– Og så har jeg en bønn til den nye ministeren: Om å stoppe nedtrekket. Nedtrekket fører til dramatiske konsekvenser, med mindre produksjon, færre arbeidsplasser og mindre verdiskaping langs kysten.

Eriksson håper også Næss vil sørge for å blåse liv i industripolitikken.

– Det er kjempeviktig at vi har politikere som bidrar til lønnsomhet og økt foredling av sjømat i Norge, slik at vi ikke ender opp som en råvareleverandør. Det er viktig at hun følger opp det arbeidet Myrseth satte i gang under sjømatfestivalen, som gikk på hvordan vi skal få økt bearbeiding – og ikke minst økt konsum.

Den nye fiskeriministeren har tidligere langet ut mot innretningen i Havbruksfondet:

Honnør til Myrseth

Eriksson håper nå Næss klarer å løfte sjømatnæringen som matprodusent høyere på dagsorden, og gir honnør til Myrseth for det arbeidet hun startet med der.

– Jeg skulle gjerne ønske at hun fikk sitte og videreføre det, for det er kjempeviktig. At man evner å føre en politikk der sjømatnæringen får en naturlig og viktig rolle, sier han.

– Hva mer har du å si om Myrseth?

– Jeg har hatt et veldig positivt inntrykk av henne. Hun er en dame med bein i nesen, og som person liker jeg henne veldig godt. Og så har vi vært uenige på en del politiske veivalg, men det vil en jo kunne være, sier han og fortsetter:

– Jeg vil takke Myrseth for samarbeidet dette halvåret.

– Fokusert på næringen

Også administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, er kritisk til at ministerposten nok en gang blir byttet ut.

– Større stabilitet hadde vært bedre. Statsrådene trenger tid på å sette seg inn i en så stor portefølje av saker og ansvarsområder, sier han.

Geir Ove Ystmark. Foto: Anders Furuset (arkiv)

I motsetning til Eriksson, kjenner Ystmark til Næss fra tiden hun var ordfører i Hammerfest kommune.

– Det er en viktig sjømatkommune, og hun var fokusert på næringen den gangen, sier han, og viser også til tiden hennes i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi tror hun vil gjøre en god jobb, sier Sjømat Norge-sjefen.

– Trenger en tydelig stemme

Nå forventer også Ystmark at den nye ministeren retter oppmerksomheten mot å følge opp industripolitikken også innen sjømatnæringen.

– Det er behov for å få bedre balansering mellom fiskeindustrien og flåten. Vi trenger en tydelig stemme som kan stå opp for at sjømat er en del av matbegrepet og som jobber for bedret markedsadgang, skriver han til Intrafish, og fortsetter:

– Japan er et konkret eksempel. Der har Chile, EU og Storbritannia fått på plass frihandelsavtaler. Vi forventer at hun bidrar til at det etableres en frihandelsavtale med Japan, slik at vi ikke taper dette markedet.

Spesielt er Ystmark spent på arbeidet med videreutvikling av trafikklysregimet og havbruksforvaltningen – og sier også at behandlingen av landbaserte anlegg må åpnes opp igjen.

Til tross for at Myrseth ikke ble sittende lenge i ministerposten, mener Ystmark hun har stått trygt i diskusjonen om fiskevelferd og -helse.

– Vi skjønner også at hun må ha hatt en rolle da Stortinget nylig landet ordningen med miljøfleks. Det er bra, sier han.

– Kom ikke noe vei

Lina Braanaas Utne, konsernleder i Firda seafood group, er også en av dem som er bekymret over den stadige utskiftingen.

– Myrseth var bare så vidt kommet inn i det. Utskiftingen skjer før de rekker å bli varme i trøyen. Det er synd at det ikke er noen som sitter langsiktig i en slik stilling, som har med seg historien og kan være med og forme det på lengre sikt. Det blir litt flyktig når de går fra ministerpost til ministerpost, for det er veldig omfattende saker å sette seg inn i, sier hun.

Lina Braanaas Utne. Foto: Vilde Ferah Molven (arkiv)

Utne er nå spent på hva Næss vil bidra med.

– Vi kom ikke noe vei med Myrseth, hun har jo implementert nedtrekket og stått for det, så det blir spennende å se om den nye har en annen innstilling til nedtrekket, sier hun, og legger til at hun også forventer at hun raskt kommer i gang med miljøfleksibilitetsordningen.

Ønsket vestlandet-tilknytning

Firda-lederen har ikke kjennskap til Næss fra før av, men har merket seg at hun er ny fiskeriminister fra nord.

– Det synes jeg er synd, at det ikke er en fra vestlandet.

– Hvorfor det?

– Jeg tror man har hjertet der man kommer fra – selv om man er politiker. Og jeg tror at for vestlandet hadde det vært godt å ha en minister fra næringen, og som kanskje så litt tydeligere de utfordringene som vi står i her.

– Hvilke forventninger har du til den nye fiskeriministeren?

– Jeg har en forventning om at hun reiser rundt og lærer næringen å kjenne, og det betyr også å komme til vestlandet, og ta innover seg det som foregår, med den nedbyggingen av næringen vi ser.

Positiv

I likhet med Ystmark, kjenner Sondre Eide, daglig leder i Eide fjordbruk, til den nye ministeren fra før.

– Jeg er positiv til Næss som fiskeriminister. Hun forstår viktigheten av næringen, samtidig som hun har med seg viktige perspektiv som leder i energi- og miljøkomiteen.

Sondre Eide. Foto: Vilde Ferah Molven (arkiv)

Eide mener den viktigste oppgaven blir å realisere de ferske vedtakene om miljøfleksibilitet og miljøteknologi i løpet av året.

– Her må hun sørge for at det kommer konverteringer for nullutslippsteknologier i tråd med anbefalingene fra Nøstbakken-utvalget og NOU-en. Nå har Næss muligheten til å bli den statsråden som har gjort mest for å bli kvitt luseproblemene, mest for fiskevelferden og dermed legge forholdene til rette for vekst i næringen, sier han og fortsetter:

– Jeg har troen på at hun kan få til dette.

Rakk ikke møte

Eide rakk aldri å møte Myrseth mens hun var minister, og sier at han ikke har grunnlag for å si så mye om hennes tid, nettopp fordi hun ble sittende i en såpass kort periode.

– Hva synes du om den hyppige utskiftingen?

– Det er ikke optimalt med stadige utskiftinger, da dette tyder på redusert framdrift på viktige saker, sier han og viser igjen til miljøfleksibilitet- og miljøteknologiordningen.

– Derfor er det avgjørende at Næss trykker på gasspedalen fra dag én. Det tror jeg hun får til, sier en positiv Eide.

Sjette siden 2020

Næss er dermed den sjette fiskeristatsråden siden januar 2020.

Da tok Geir Inge Sivertsen (H) over for Harald Tom Nesvik (Frp), men måtte ga av etter bare noen uker. Inn kom Odd Emil Ingebrigtsen (H), som satt til regjeringsskiftet i 2021.

Bjørnar Skjæran var statsråd i to år, før Cecilie Myrseth ble utnevnt til ny fiskeriminister 16. oktober 2023.