Like sikkert som at lakseprisene pleier å synke i sommermånedene er det at mange av de som jobber med salg og av eksport av laks er på sommerferie. Mange av kildene Intrafish snakker med denne fredagen kan dermed ikke bistå, annet enn å formidle litt om ferieaktivitetene fra både inn- og utland.

For de som er på jobb meldes det om at det er vanskelig å fastslå noen priser rundt klokken 13.30 fredag.

– Ingen priser ennå, sier en eksportør.