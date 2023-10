– Spotprisen på industristørrelsene 3 til 5 kilo ligger denne uka på 79–80 kroner, sier en anonym vestlending til IntraFish.

Han melder at en del innfrysing har bidratt til å holde prisene oppe.

– Men mitt inntrykk er at innfrysingen er i ferd med å stoppe opp. For en drøy måned siden var vi nede i 70 kroner kiloet, og det er et godt nivå for å fryse inn laksen, sier han.

Kilden melder at det europeiske markedet er tilbake etter ferien nede på kontinentet.