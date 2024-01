Hvor ender lakseprisen neste uke? Sjelden har vi fått flere ulike svar. Det er dessuten aldri en laksepris, men ulike priser for ulike vektklasser. Det går også vanligvis et skille mellom såkalt industrifisk og flyfisk, altså fisk som flys til oversjøiske markeder. Nå er forskjellen langt større enn normalt, melder markedsaktører.

– Markedet for flyfisk er bra. Men that's it. Resten av markedet er ikke noe særlig, mener en eksportør.

Avventer

Markedsaktører Intrafish har snakket med fredag ettermiddag sier at lite fortsatt er gjort.