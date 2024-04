Det er et voldsomt sprik i prisanslagene.

Inntrykket er at mange ennå ikke er på plass på kontoret i Norge etter den store sjømatmessen i Barcelona som ble avsluttet i går, torsdag. Mange er på reise, og andre tar langhelg i Spania.

– Det er hektisk her på kontoret i dag. Men i Barcelona har vi gjort flere kontrakter for andre halvår på 85 kroner FCA Nord-Norge, så det ble en bra messe for oss, sier en eksportør til IntraFish.