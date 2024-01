En eksportør Intrafish snakket med den siste fredagen i 2023, spådde at de høye prisene ville holde seg inn i det nye året.

Det fikk han rett i. Samtlige eksportører vi har snakket med denne fredagen bekrefte at prisene stiger videre.

Den første eksportøren vi får tak i, kvart over ett, sier at de ikke har gjort noe enda og ikke har konkrete priser, men at de ser at prisene stiger.

– Det er spesielt fisk over 5 kg som ser ut til å stige i pris, og så ser det ut som at alt under 5 kg holder seg stabilt.