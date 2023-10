I 2015 solgte Fiskeridirektoratet såkalt grønne tillatelser for 55 – 66 millioner kroner per stykk. Vilkårene for disse var at en enten skulle redusere risikoen for rømming, eller har en lusegrense på 0,25 hunnlus og maksimalt tre kjemiske behandlinger per produksjonssykel.

Høsten 2016 fikk Salmar pålegg om utslakting av et anlegg i Roan kommune i Trøndelag som følge av for mye lus. Striden etter det gikk på om Salmar måtte ha denne (lavere) lusegrensen, eller kunne forholde seg til den alminnelige grensen på 0,5 siden vilkåret om reduksjon for risikoen for rømming også var oppfylt.