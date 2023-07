Høsten 2022 fullførte Salmar oppkjøpet av Norway Royal Salmon (NRS). Emilsen fisk hadde aksjer i NTS som de fikk omgjort til aksjer i Salmar da disse to selskapene fusjonerte i 2022.

«I forbindelse med denne transaksjonen så har selskapet hatt et tap på aksjer på 57 millioner» skriver styret i Emilsen fisk i sin årsberetning for 2022.

I pluss, men ned

Totalt hadde Emilsen Fisk et overskudd på 176 millioner kroner i 2022. En nedgang fra året før da bøkene viste 496 millioner kroner.

I 2022 slaktet oppdrettsselskapet cirka 9000 tonn laks i 2022, en reduksjon på 1.700 tonn fra 2021. Reduksjonen forklares med at det ble slaktet ned fisk på våren på gode priser.

Tross mindre slakt så økte de omsetningen fra 585 millioner kroner til 667 millioner kroner i løpet av året.

Tror på bra 2023

Emilsen Fisk driver oppdrett i Lerøysund, Namsos og Leka kommune.

«Forutsetningen for at det skal bli et godt år i 2023 er god, men det foreligger alltid en risiko for at det kan komme sykdom i anleggene, likeså fortsatt økt inflasjon med økte produksjonskostnader», melder styret.

Effekter av grunnrenteskatt og andre økte utgifter trekkes også fram som utfordrende momenter.

Styret melder at de i 2023 forventer en produksjon på 13.700 tonn fisk, som gir et netto slaktevolum på 11.400 tonn.

«Med de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet vil 2023 bli et godt økonomisk år» konkluderer styret med.