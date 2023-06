Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen over hvem som skiftet jobb for april finner du her.

Arvid Strømme er ansatt som ny leder i Åkerblå AS, det største selskapet i Åkerblå Group. Han kommer fra stillingen som direktør for utenlandssatsingen i konsernet

– Jeg har lært Åkerblå å kjenne som en svært seriøs og viktig aktør i havbruksnæringen, som jeg med glede bidrar til å utvikle videre. Jeg gleder meg stort til å bli bedre kjent med hele bredden i selskapet, uttalte Strømme i en pressemelding.